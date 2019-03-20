Госдума обсудит выплату детских пособий семьям с низким доходом

Министерство труда внесло законопроект, согласно которому семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов обязаны выплачивать пособия на второго и первого ребенка, пишет RT. С таким предложением выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он сообщил, что законопроект был согласован и накануне внесен в Правительство России. Топилин уточнил, что в скором времени документ будет внесен и в Госдуму, а также отметил, что принять его надеется уже в весеннюю сессию.

Топилин пояснил, что подобные пособия сейчас получают менее половины семей. В случае, если законопроект будет принят, то денежные выплаты будут выдаваться уже 70% граждан.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по социальной политике Николай Коломейцев раскритиковал в эфире НСН российские пособия.