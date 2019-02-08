Пятница
08 февраля
USD 66.02
EUR 74.97
Горячие новости

Госдума обсудила основные проблемы обеспечения россиян паллиативной помощью

8 Февраля 2019 в 19:31
Госдума обсудила основные проблемы обеспечения россиян паллиативной помощью
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке к проведению больших парламентских слушаний по наиболее проблемным точкам законодательного обеспечения паллиативной медицины в стране.

Тему, в том числе, обсуждали непосредственно спикер Вячеслав Володин, председатели профильных комитетов Ярослав Нилов и Дмитрий Морозов, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Основной упор был сделан на подготовку законопроекта ко второму чтению. В частности, речь шла об экстерриториальном принципе оказания паллиативной помощи. То есть, когда человек получает ее не по не регистрации, по месту фактического пребывания.

Еще одна проблема – это использование необходимых лекарств, которые пока не зарегистрированы в России.

РИА ФАН пишет, что на общее обсуждение законопроект о паллиативной помощи будет обсуждаться 11 11 февраля.

Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в эфире НСН заявил, что до предотвращения рака на практике пока далеко.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.