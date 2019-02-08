Госдума обсудила основные проблемы обеспечения россиян паллиативной помощью

Тему, в том числе, обсуждали непосредственно спикер Вячеслав Володин, председатели профильных комитетов Ярослав Нилов и Дмитрий Морозов, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Основной упор был сделан на подготовку законопроекта ко второму чтению. В частности, речь шла об экстерриториальном принципе оказания паллиативной помощи. То есть, когда человек получает ее не по не регистрации, по месту фактического пребывания.
Еще одна проблема – это использование необходимых лекарств, которые пока не зарегистрированы в России.
РИА ФАН пишет, что на общее обсуждение законопроект о паллиативной помощи будет обсуждаться 11 11 февраля.
Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в эфире НСН заявил, что до предотвращения рака на практике пока далеко.