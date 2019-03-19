Госдума назвала преимущества перевода стрелок на «зимнее» и «летнее время»

Автор законопроекта о сезонном переводе стрелок депутат от «Единой России» Андрей Барышев объяснил, почему он считает такую меру необходимой, сообщает Телеканал «360».

По мнению парламентария, принятие этого законопроекта положительно скажется на здоровье россиян. Он сообщил, что перевод стрелок дарит 200 дополнительных световых часов, а также экономит электричество.

Барышев добавил, что многие коллеги поддержали его инициативу и отметил, что отмена перевода времени была связана с экономическими интересами.