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Госдума начала повышать пенсии сверх прожиточного минимума

12 Марта 2019 в 14:53
Госдума начала повышать пенсии сверх прожиточного минимума

Государственная дума проголосовала в первом чтении за законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, передает RT. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты постараются принять документ окончательно уже на следующей неделе, чтобы перерасчёт был произведен как можно оперативнее.

Второе чтение назначено на 19 марта, третье — на 21 число. Совет Федерации рассмотрит закон 27 марта.

Индексировать пенсий сверх уровня прожиточного минимума призвал в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Он также распорядился пересчитать выплаты за первые месяцы 2019 года и перечислить недополученные деньги пенсионерам.

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