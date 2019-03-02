Госдума может упростить регистрацию «суррогатных» детей

Единственная возможность для родителей, которые прибегли к услугам суррогатной матери, чтобы завести ребенка, зарегистрировать его – обращение в суд. Изменение в законодательстве могут помочь детям их родителям в получении гарантированной поддержки. Об этом заявил автор закинициативы, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Парламентарий отметил, что из-за затяжного характера судебных процедур новорожденные долгое время не могут воспользоваться правом на получение бесплатной медпомощи и иной государственной поддержки.

Законопроект, разработанный сенатором, предусматривает процедуру регистрации ребенка, рожденного суррогатной матерью, без прохождения суда.

Ранее директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников рассказал НСН, сколько получают суррогатные матери.

