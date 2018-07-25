Ямпольскую избрали главой комитета Госдумы по культуре

Главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская стала новым главой комитета Государственной думы по культуре. Депутаты нижней палаты парламента поддержали на пленарном заседании её кандидатуру, предложенную президиумом фракции «Единая Россия», передаёт РИА Новости.

До сих пор Ямпольская занимала должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Теперь это место достанется Михаилу Старшинову, перешедшему из комитета по делам национальностей.

До Ямпольской председателем комитета по культуре был режиссер Станислав Говорухин, который умер 14 июня на 83 году жизни.