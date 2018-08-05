Госдеп требует объяснений от временного поверенного в делах России в США

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в Соединённых Штатах Америки Дмитрия Жирнова. В Вашингтоне хотят потребовать объяснений в связи с якобы агрессивной пропагандой Росссии в социальных сетях, направленной на раскол американского общества. Об этом сообщила через соцсети глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

В четверг, 2 августа, директор Национальной разведки США Дэниел Коутс в ходе брифинга в Белом доме в очередной раз заявил, что Москва использует разные поспособы, чтобы влиять на граждан США, в том числе посредством соцсетей.

Американские спецслужбы утверждают, что Россия повлияла на выборы в США в 2016 году. В рамках расследования обвинения выдвинуты в отношении граждан США, России и одного гражданина Нидерландов. Москва неоднократно отвергала все обвинения. Президент США Дональд Трамп также считает подобные подозрения неоправданными.