Госдеп США призвал Россию вернуть корабли Украине

Госдеп США призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко соблюдать свои международные обязательства, а также проявлять сдержанность. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео, пишет «Свободная пресса». По его словам, чтобы уладить ситуацию, лидеры Украины и России должны приступить к прямым переговорам.

Он также считает, что Москва должна вернуть Киеву задержанные украинские корабли и членов их экипажей, отмечает Ura.ru.

Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН заявил, что инцидент в Керченском проливе может отрицательно повлиять на встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20, который состоится в конце текущей недели в Аргентине.

