Вторник
27 ноября
USD 66.51
EUR 75.57
Горячие новости

Госдеп США призвал Россию вернуть корабли Украине

27 Ноября 2018 в 12:43
Госдеп США призвал Россию вернуть корабли Украине

Госдеп США призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко соблюдать свои международные обязательства, а также проявлять сдержанность. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео, пишет «Свободная пресса». По его словам, чтобы уладить ситуацию, лидеры Украины и России должны приступить к прямым переговорам.

Он также считает, что Москва должна вернуть Киеву задержанные украинские корабли и членов их экипажей, отмечает Ura.ru

Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН заявил, что инцидент в Керченском проливе может отрицательно повлиять на встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20, который состоится в конце текущей недели в Аргентине.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.