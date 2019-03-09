Госдеп потратит миллион долларов на украинский интернет

Госдепартамент США объявил тендер в миллион долларов на продвижение свободы интернета на Украине. Соединенные Штаты готовы выделять средства на реализацию программы на срок от одного до трех лет. Госдепартамент просит предоставлять свои предложения касаемо программ по расширению прав и возможностей борцов за свободу интернета с целью содействия свободе выражения мнений в украинском сегменте интернета, пишет ТАСС. Тендер, по итогам которого могут определиться до двух победителей, завершится 23 апреля.

В феврале во время пресс-конференции НСН российский общественный деятель, политолог Сергей Марков заявил, что цензурой русскоязычного Facebook занимаются неонацисты из СБУ. «Я абсолютно не согласен, чтобы моей цензурой занимались неонацисты, люди, которые призывают к убийству русских. Мы с ними точно разных взглядов. Я за свободу, они против свободы», - отметил он. В свою очередь украинский политический деятель Олег Царев рассказал, что на Петра Порошенко в интернете работает большая команда людей, у которых есть отработанный алгоритм, каким образом убирать аккаунты, которые пишут что-то, с чем украинская власть не согласна. «Как только появляется такой человек, в течение одного дня поступает 100-150 жалоб, и его блокируют. Эта машина работает постоянно и достаточно эффективно», - заявил Царев.