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Госдеп порекомендовал американцам покинуть Венесуэлу

14 Марта 2019 в 23:28
Госдеп порекомендовал американцам покинуть Венесуэлу

Соединенные Штаты Америки рекомендуют своим гражданам покинуть Венесуэлу из-за того, что там не осталось американских дипломатов, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.

Власти Венесуэлы дали дипломатам США трое суток на то, чтобы покинуть территорию латиноамериканской страны, передает РИА «Новости».

Кризис в Венесуэле продолжается уже несколько недель. Ранее Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность президента Николаса Мадуро.

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