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Гору мертвых баранов нашли жители Новосибирска

1 Апреля 2019 в 21:51
Гору мертвых баранов нашли жители Новосибирска

Огромное количество останков баранов обнаружили жители Новосибирска около остановки транспорта в Октябрьском районе города, передает телеканал «360».

Накануне в пользователи опубликовали фотографию отрубленных ног копытного зверя, которые валялись среди мусора.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с морскими млекопитающими в Приморском крае после исчезновения одно из косаток. Следствие намерено принять меры для спасения животных и возврата их в естественную среду обитания.

Как рассказал в эфире НСН руководитель отдела исследований «Гринпис Россия» Оганес Таргулян, животные гибнут в вольере из-за низких температур в ночное время. Организация уже предлагала свою помощь для улучшения условий содержания косаток, обращаясь напрямую к руководству региона, однако ответа пока не получила.

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