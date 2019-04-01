Гору мертвых баранов нашли жители Новосибирска

Огромное количество останков баранов обнаружили жители Новосибирска около остановки транспорта в Октябрьском районе города, передает телеканал «360».

Накануне в пользователи опубликовали фотографию отрубленных ног копытного зверя, которые валялись среди мусора.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с морскими млекопитающими в Приморском крае после исчезновения одно из косаток. Следствие намерено принять меры для спасения животных и возврата их в естественную среду обитания.

Как рассказал в эфире НСН руководитель отдела исследований «Гринпис Россия» Оганес Таргулян, животные гибнут в вольере из-за низких температур в ночное время. Организация уже предлагала свою помощь для улучшения условий содержания косаток, обращаясь напрямую к руководству региона, однако ответа пока не получила.