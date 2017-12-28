Городской праздник прошел на обновленной площади в Набережных Челнах

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В Набережных Челнах прошел городской праздник на площади Азалтык, обновленной в текущем году в рамках программы «5 шагов благоустройства повседневности моногородов». Программа была инициирована Фондом развития моногородов при участии Агентства ипотечного жилищного кредитования и поддержке Минстроя России и программы развития общественных пространств Республики Татарстан, сообщили НСН в пресс-службе АИЖК.



Дизайн-проект площади по заказу АИЖК был разработан международным архитектурным бюро DROM, одним из основателей которого является уроженец Татарстана Тимур Каримуллин, и местной компанией «КМТ Проектный отдел» при участии КБ Стрелка.

В рамках проекта на площади Азалтык создано пространство, комфортное для всех категорий граждан. Пешеходные потоки перенесли из центра площади в ту ее часть, где она граничит с торговым комплексом. Рядом с полосой деревьев, которые будут защищать променад от шума и ветра, появятся павильоны и площадки. Площадь станет своеобразным аналогом ВДНХ в Набережных Челнах. В 2018 году на ней также будет открыта смотровая площадка в форме спирали.

На площади уложено почти 14 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, почти 2 километра бордюрного камня, под землю убрано 2 километра проводов, появились скамьи-кольца и велопарковки, высажены 47 деревьев — елей, кленов и лип.

На территории были сохранены естественные пешеходные тропы, которые соединяют жилой район и культурный центр на юго-западе площади с перекрестком проспекта Мира и проспекта Хасана Туфана, а также появились новые маршруты для прогулок. Весной здесь зацветут многолетние растения, высаженные в новых цветниках. Второй этап проекта благоустройства площади начнется в 2018 году.

Программа «5 шагов благоустройства моногородов» реализуется в рамках приоритетной национальной программы «Комплексное развитие моногородов» и была инициирована Фондом развития моногородов при участии Фонда единого института развития в жилищной сфере АИЖК. Главной целью Программы благоустройства является создание комфортных общественных пространств в монопрофильных городах России для решения вопросов их комплексного развития.