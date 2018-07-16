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Город Днепр оказался под угрозой остаться без воды

16 Июля 2018 в 21:46
Город Днепр оказался под угрозой остаться без воды

«Аульский водовод» с 17 июля может ограничить подачу питьевой воды для городов Днепр, Каменское, Верхнеднепровск и прилегающих населенных пунктов Днепропетровского, Криничанского и Верхнеднепровского районов Днепропетровской области Украины из-за отсутствия поставок жидкого хлора, которое произошло в связи с остановкой завода «Днепразот», передает ТАСС.

7 июля «Киевводоканал» сообщил о проблемах с обеззараживанием воды, которые могут привести к отключению централизованного питьевого водоснабжения в стране.

Днепр (до 1796 и с 1802 по 1926 год — Екатеринослав, с 1796 по 1802 год — Новороссийск, с 1926 по 2016 год — Днепропетровск) — город, областной центр Днепропетровской области Украины, центр Днепровской агломерации. Четвёртый город по численности населения на Украине после Киева, Харькова и Одессы. Население — около 1 миллиона человек.

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