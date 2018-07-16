Город Днепр оказался под угрозой остаться без воды

«Аульский водовод» с 17 июля может ограничить подачу питьевой воды для городов Днепр, Каменское, Верхнеднепровск и прилегающих населенных пунктов Днепропетровского, Криничанского и Верхнеднепровского районов Днепропетровской области Украины из-за отсутствия поставок жидкого хлора, которое произошло в связи с остановкой завода «Днепразот», передает ТАСС.

7 июля «Киевводоканал» сообщил о проблемах с обеззараживанием воды, которые могут привести к отключению централизованного питьевого водоснабжения в стране.