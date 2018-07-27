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Горняки в Забайкалье остановили голодовку

27 Июля 2018 в 11:39
Горняки в Забайкалье остановили голодовку

Шахтеры Дарасунского рудника золота в Забайкалье приостановили забастовку и прекратили голодовку. Такое решение они приняли после того, как им выплатили задолженность по заработной плате за май, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости. Там подчеркнули, что остальная часть долга будет выплачена в самое ближайшее время.

В общей сложности задолженность по зарплате перед горняками составляет около 35 миллионов рублей. Проблемы с выплатами начались ещё в январе 2018 года, а с мая собственник вообще перестал выдавать работникам зарплату. Около ста шахтёров объявили забастовку, большинство из них с 24 июля объявили голодовку. Одиннадцать человек помещены в больницу.

В отношении руководства предприятия открыто два административных производства. Ситуацию контролирует Следственный комитет.

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