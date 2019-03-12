Горняк погиб на шахте в Кемеровской области

39-летний шахтер, оказавшийся под завалом в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в Кемеровской области, погиб, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Его тело поднято на поверхность. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти мужчины.

По факту обрушения горной массы на шахте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На месте обрушения работают сотрудники МЧС, следователи, передает «Интерфакс».