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Гордон: Я точно знаю, Путин видел мой первый клип

13 Февраля 2018 в 12:51
Гордон: Я точно знаю, Путин видел мой первый клип
ФОТО: РИА Новости

Автор-исполнитель и правозащитница Екатерина Гордон заявила во время пресс-конференции в НСН, что российский президент Владимир Путин точно видел ее первый клип-обращение.

«Я знаю, что он первую песню видел. Люди сопричастные к политическим процессам сказали, что службы при Владимире Владимировиче это проанализировали. Я знаю, что в Совете Федерации поднимался вопрос об этой песне. Его видели и в АП [администрация президента] и в ФСБ», - сказала Гордон.

Ранее певица записала песню и выпустила клип под названием «Знаешь, Володя». По её словам, это «романтический троллинг», который поймёт огромная часть женщин, в жизни которых есть человек с таким именем, который никак не поймёт, что пора уходить.

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