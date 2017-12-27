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Гордон принесла в ЦИК документы на выдвижение в президенты

27 Декабря 2017 в 17:55
Гордон принесла в ЦИК документы на выдвижение в президенты

Телеведущая Екатерина Гордон подала документы на выдвижение в президенты России в Центризбирком РФ. Она идет на выборы от Партии добрых дел. Съезд организации ранее принял решение о ее выдвижении единогласно.

По окончании процедуры приема документов Гордон заявила, что России необходимо сделать три шага: перейти к парламентской форме правления, провести перевыборы в парламент, причем депутатов избирать только по одномандатным округам, а для сенаторов отменить исключения из ценза оседлости. В-третьих, защитить экономику от иностранного сырьевого рейдерства и лоббизма, передает «Российская газета».

Предвыборную программу Гордон принесла свернутой в виде самолетиков, заявив, что он символизирует ее предвыборную кампанию. "Пришло время летать, а не ползать", - сказала подчеркнула она.

ЦИК предстоит проверить документы на выдвижение, после этого телеведущая сможет приступать к сбору подписей. Ей их необходимо набрать 100 тысяч. 

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