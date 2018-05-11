Гордон назвал Украину «недогосударством»

Известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «112 Украина» заявил о том, что страна находится «под большой угрозой распада».

«Украина – недогосударство. Потому что мы не видим сильной вертикали. Мы не видим проявлений государственной власти там, где государство должно себя проявлять», считает журналист.

Как заметил Гордон, страна находится на грани распада, и «все, кто на Украине имеет способность мыслить», это понимают, передает РИА «Новости».

Дмитрий Ильич Гордон (21 октября 1967, Киев) — украинский журналист, телеведущий, политик. Главный редактор газеты «Бульвар Гордона», руководитель интернет-издания «ГОРДОН». Депутат Киевского городского совета (2014-2016 гг.). Свои последние интервью Нонна Мордюкова, Борис Ефимов, Вячеслав Тихонов и Эдуард Хиль дали Дмитрию Гордону.



