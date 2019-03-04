Горбачёв спел на дне рождения на мове под гитару Макаревича

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первы и последний президент СССР Михаил Горбачев, отмечая свой 88 день рождения, исполнил песню на украинском языке. Аккомпанировал Михаилу Сергеевичу на гитаре музыкант «Машины времени» Андрей Макаревич.

Как отмечает Ura.ru , видео появилось на одной из страниц в Facebook. Горбачёв демонстирует свои вокальные данные за праздничным столом. В кадре также засветился глава Счетной палаты Алексей Кудрин, за ним виден главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который последнее время не пропускает дни рождений экс-генсека.

Из записи понятно, что Михаил Горбачев поёт украинскую народную песню «Стоит гора высокая». Свой музыкальный номер он закончил тостом о молодости. «Тот, кто молодой здесь, пусть знает, что ему не избежать этой [старости] стадии», — с улыбкой заметил Михаил Сергеевич. 88 лет ему исполнилось 2 марта.





https://www.facebook.com/olga.bychkova/videos/1080753531982413/

