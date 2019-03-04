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Горбачёв спел на дне рождения на мове под гитару Макаревича

4 Марта 2019 в 20:16
Горбачёв спел на дне рождения на мове под гитару Макаревича

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первы и последний президент СССР Михаил Горбачев, отмечая свой 88 день рождения, исполнил песню на украинском языке. Аккомпанировал Михаилу Сергеевичу на гитаре музыкант «Машины времени» Андрей Макаревич.

Как отмечает Ura.ru, видео появилось на одной из страниц в Facebook. Горбачёв демонстирует свои вокальные данные за праздничным столом. В кадре также засветился глава Счетной палаты Алексей Кудрин, за ним виден главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который последнее время не пропускает дни рождений экс-генсека.

Из записи понятно, что Михаил Горбачев поёт украинскую народную песню «Стоит гора высокая». Свой музыкальный номер он закончил тостом о молодости. «Тот, кто молодой здесь, пусть знает, что ему не избежать этой [старости] стадии», — с улыбкой заметил Михаил Сергеевич. 88 лет ему исполнилось 2 марта.


https://www.facebook.com/olga.bychkova/videos/1080753531982413/

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