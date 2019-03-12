Google подтвердил, что «воссоединил» Крым с Россией

Компания Google подтвердила Госдуме, что исправила ошибку с отображением российской принадлежности Крыма на своих картах у некоторых пользователей в РФ. Об этом объявлено по итогам встречи главы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева с директором Google по взаимодействию с органами государственной власти в России Мариной Жунич, передает ТАСС.

По словам Жунич, из-за технического сбоя у некоторых российских пользователей на картах Google Крым обозначался как территория Украины. Как отметил Пискарёв, российское представительство Google уложилось в определенный ей месячный срок на устранение неточности. Со своей стороны Жунич заверила, что Google заинтересована работать в российском правовом поле.

Как ранее пояснили в Google, ошибка в отображении возникала у некоторых пользователей операционной системы iOS, то есть на устройствах американской компании Apple. При этом для пользователей вне России Крым на картах Google обозначается как спорная территория.