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Google оштрафована на рекордные 4,3 млрд долларов

18 Июля 2018 в 17:10
Google оштрафована на рекордные 4,3 млрд долларов

Власти Евросоюза оштрафовали компанию Google на рекордную сумму в 4,34 млрд долларов в связи с делом об Android. Обвинение компании было выдвинуто из-за нарушения антимонопольного законодательства. Еврокомиссия утверждает, что Google совершает нарушение, продвигая свой поисковик и операционную систему через производителей смартфонов, пишет «Газета.ру».

Американская корпорация не признает обвинений.

В 2017 году Google уже была оштрафована за нарушение антимонопольного законодательства на 2,4 млрд евро – за то, что формировала результаты выдачи информации о товарах и услугах так, что на первых позициях оказывались коммерческие партнеры корпорации, передает RT.

 

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