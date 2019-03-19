Google анонсировала собственную игровую платформу

Корпорация «Google» анонсировала собственный игровой стриминговый сервис, который получил название «Stadia», передает ТАСС.

Пользователи смогут играть в игры по Wi-Fi, в связи с чем и им не придется скачивать их на свои устройства.

Сервис будет работать на «любом типе экранов».

Ранее сообщалось, что самым популярным событием в 2018 году стал прошедший в России чемпионат мира по футболу. Таковы данные компании Google, которая проанализирована самые популярные запросы пользователей. Олимпиада-2018 в Пхёнчхане заняла второе место. В Топ-5 событий вошел в том числе бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, по количеству запросов он опередил выборы президента России. Кроме того, отмечается, что самым популярным человеком года стал боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.