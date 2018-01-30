Гололедица и мокрый снег осложнят вождение в Москве и в Подмосковье

Экстренное предупреждение о гололедице в столице и области в ближайшие часы и в ночь на среду передало Главное управление МЧС РФ по Москве.

В ближайшие три часа с сохранением на предстоящую ночь в Московском регионе ожидаются мокрый снег, гололедица, налипание на автомобили мокрого снега, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в ведомстве, в таких условиях возможно увеличение ДТП на опасных участках в следствии ухудшения видимости, появления снежных заносов, затруднения езды на автотрассах.

Ведомство рекомендует водителям по возможности либо воздержаться от поездок на личном автомобиле во время гололедицы, либо, если это невозможно, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.