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Голодающий саратовский депутат назвал Глацких недостойной своей должности

13 Ноября 2018 в 11:54
Голодающий саратовский депутат назвал Глацких недостойной своей должности

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, решивший питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц после спора с экс-министром труда Саратовской области Натальей Соколовой, прокомментировал скандал, вызванный заявлениями директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких.

«Это просто негодяи. Это люди, которые не должны сидеть на креслах, которые они занимают. Это люди, просто оторванные от обычных людей. В целом, я хочу сказать, что проблема не только в Глацких, Соколовой, это проблема сегодняшней власти. Люди получают баснословные богатства, они не видят жизнь обычных людей, они живут в свое время. Единственная цель, которая есть для них сегодня, это выслужиться перед своим руководством, а какой ценой, какие последствия будут у этих решений, их не интересует. Это кризис политический власти», — сказал депутат на пресс-конференции НСН.

Тем не менее, Бондаренко отметил, что еще несколько лет назад было сложно представить, что общественный резонанс,  вызванный заявлениями Соколовой о «макарошках», мог привести к ее увольнению.

Напомним, что Глацких, после скандального высказывания о том, что «государство молодежи ничего не должно и не заставляло их родителей их рожать» отделалась выговором.

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