Голодающий депутат не знает, что стало с уволенной за «макарошки» Соколовой

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, уже три недели придерживающийся «министерской диеты», также известной как «диеты Соколовой», заявил на пресс-конференции НСН, что не знает, что стало с экс-министром труда региона Натальей Соколовой после скандала.

«У меня нет абсолютно никакой информации», — сказал депутат.

Напомним, что Соколову отправили в отставку после ее скандальных высказываниях о прожиточном минимуме. Она предложила составить меню для людей, которые ограничены в средствах. По её словам, это будет «сбалансированное, но диетическое питание», которое позволит стать «стройнее, красивее и моложе». В рацион она также предложила включить кефир и «макарошки», которые стоят очень дёшево.

Николай Бондаренко решил показать на собственном примере, к чему может привести питание на 3,5 тысячи рублей в месяц. Он начал «министерскую диету» 23 октября и планирует закончить 23 ноября.

Диетологи уже предрекли саратовскому депутату серьёзные проблемы с иммунной системой, так как подобная диета может способствовать обострению любых хронических заболеваний и, даже, появлению новых. Тем не менее, Бондаренко отмечает, что так питается почти половина населения страны, поэтому крайне важно выносить эту проблему на общественное обсуждение. К слову. он предложил принять эстафету премьер-министру страны Дмитрию Медведеву.