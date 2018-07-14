Гольф-клубы Шотландии протестуют против Трампа

Президент США Дональд Трамп оставшиеся два дня до встречи с российским коллегой Владимиром Путиным проведет в Шотландии, где будет играть в гольф. Об этом он написал в своем Twitter.

«Прибыл в Шотландию и проведу два дня в Trump Turnberry за встречами, звонками и, надеюсь, гольфом — моим любимым видом упражнений!» — отметил Трамп.

А вот Шотландия приезду американского лидера не рада. Принадлежащие президенту США гольф-клубы Trump Turnberry и Trump International Golf Links в Шотландии в субботу стали местом протестов против его политики. За оградой заведений, в одном из которых остановился сам Трамп с супругой, а во втором – его сын Эрик, собрались сотни недовольных. Протестующие под звуки мексиканской музыки скандируют «Великобритания, говорит Трампу «НЕТ» и Трампа здесь не приветствуют», пишет ТАСС.

Участники протестов в Эдинбурге планируют поднять в воздух шестиметровую фигуру «Трамп-бэйби», изображающую американского президента в виде озлобленного ребенка в подгузнике и с мобильником в руке.