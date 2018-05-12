Годар призвал всех быть добрее к России

Известный французский режиссер Жан-Люк Годар провел пресс-конференцию на Каннском кинофестивале, в ходе которой призвал всех быть добрее к России.

««В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России», — сказал Годар, слова которого приводит РИА Новости.

Так Годар ответил на вопрос о вставках в его фильме из российских картин. При этом режиссер отказался говорить о современной России и о Путине, сославшись на то, что не знаком с ним лично, пишет Газета.ру