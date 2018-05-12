Суббота
12 мая
USD 61.74
EUR 73.51
Горячие новости

Годар призвал всех быть добрее к России

12 Мая 2018 в 13:37
Годар призвал всех быть добрее к России

Известный французский режиссер Жан-Люк Годар провел пресс-конференцию на Каннском кинофестивале, в ходе которой призвал всех быть добрее к России.

««В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России», — сказал Годар, слова которого приводит РИА Новости.

Так Годар ответил на вопрос о вставках в его фильме из российских картин. При этом режиссер отказался говорить о современной России и о Путине, сославшись на то, что не знаком с ним лично, пишет Газета.ру

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.