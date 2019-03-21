«Год Театра» презентован в радиоформате

«Весь мир - театр. В нем женщины, мужчины - все актеры»: в «Год Театра» в России знаменитая фраза Уильяма Шекспира приобрела особую актуальность.

19 марта единственный в своем роде проект «Год Театра» стартовал в эфире НАШЕго Радио. Весь год мы будем открывать двери самых лучших театров, свободно проникать за кулисы и «пить чай» в антракте с настоящими легендами, самыми именитыми художественными руководителями театров.

В первой программе о специфике театральной профессии и многом другом поведал художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов: «В театре абсолютно все - ручная работа. Не потому что там живые актеры и живой зритель, а потому что в отличие от кино, как режиссер и рассказчик, ты все делаешь сам. И никто не может подсказать и смонтировать звук».

«Закулисье - это, как шлюз в космос, выход в открытое пространство. Там начинается другая жизнь, опасная и интересная. Во время спектакля обычно стою на лестнице, в углу или где-то сзади. Много интересного в зале можно услышать. Иногда люди под словом актер предусматривают то, что человек умеет кривляться. Нет, это совсем не актер», - отметил Грымов.

26 марта, во вторник в гостях программы «Год Театра» будет художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков.

Не пропустите эфир «Год Театра» на НАШЕм Радио. Все подробности вы можете узнать на сайте http://www.nashe.ru/