«Глупость года». Пушков ответил на заявление об уязвимости Крымского моста

Заявление об уязвимости Крымского моста для украинских ракет можно назвать «глупостью года». Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

«Заявление об уязвимости крымского моста для ракет Украины – глупость года, будь-то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов», – написал Пушков на своей страничке в Twitter.







Заявление об уязвимости крымского моста для ракет Украины - глупость года, будь-то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 декабря 2017 г.

Накануне экс-заместитель начальника генштаба ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко заявил, что Крымский мост является уязвимым для украинской авиации и ракет наземного или морского базирования. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в эфире НСН назвал эти слова «неприкрытой угрозой» в адрес России.