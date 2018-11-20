Глеб Самойлов: В «Агате Кристи» меня все гнобили

Создатель коллектива «The Matrixx» Глеб Самойлов, один из лидеров группы «Агаты Кристи», появившейся 30 лет назад, на пресс-конференции НСН признался, что испытывал некоторые притеснения со стороны других участников «Агаты» после образования коллектива.

«Эмоционально я не очень комфортно чувствовал себя поначалу в группе «Агат Кристи», меня все гнобили. Вадик поменьше, дома мы тоже не жили вместе. А вот Саша (Александр Козлов) и Петя (Пётр Май) отрывались на мне по полной схеме. «Малой, молодой пришёл», - рассказал Глеб Самойлов.

Ранее на пресс-конференции НСН Глеб Самойлов признался, что старается не вспоминать об «Агате Кристи».