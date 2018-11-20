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Глеб Самойлов: В «Агате Кристи» меня все гнобили

20 Ноября 2018 в 16:15
Глеб Самойлов: В «Агате Кристи» меня все гнобили

Создатель коллектива «The Matrixx» Глеб Самойлов, один из лидеров группы  «Агаты Кристи», появившейся 30 лет назад, на пресс-конференции НСН признался, что испытывал некоторые притеснения со стороны других участников «Агаты» после образования коллектива.  

«Эмоционально я не очень комфортно чувствовал себя поначалу в группе «Агат Кристи», меня все гнобили. Вадик поменьше, дома мы тоже не жили вместе. А вот Саша (Александр Козлов) и Петя (Пётр Май) отрывались на мне по полной схеме. «Малой, молодой пришёл», - рассказал Глеб Самойлов.     

Ранее на пресс-конференции НСН Глеб Самойлов признался, что старается не вспоминать об «Агате Кристи». 
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