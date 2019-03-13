Глаза открылись. В ООН обеспокоены «атмосферой запугивания» на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало нелицеприятный доклад о ситуации на Украине накануне выборов, сообщает РИА Новости. Как подчёркивается в документе, в стране царит «атмосфера запугивания», которая не позволяет гражданам свободно выражать свое отрицательное отношение к политике киевского режима, отмечает Газета.ру .

По данным Управления в преддверии президентских выборов на Украине заметен значительный рост насилия со стороны крайне правых групп. Кроме того, в ООН с тревогой констатируют целую череду «жестоких нападений» на журналистов и гражданских активистов.

Чаще всего, согласно докладу, это дело рук право-националистических радикалов. Особо подчёркивается, что, как правило, такие преступления остаются безнаказанными.

Причём, по данным УВКПЧ ООН, одной из причин увеличения насилия стало предоставление так называемой «новой церкви» Украины автокефалии, отмечает РЕН ТВ . Управление выражает обеспокоенность тем, что действующий режим на Украине еще больше обостряет напряженность в этом вопросе.