Главы ряда германских земель выступили за отмену антироссийских санкций

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф после встречи лидеров восточных земель ФРГ подчеркнул, что антироссиийские санкции против не имеют эффекта, в связи с чем необходим новый подход, передает RT.

По его словам, влияние санкций на восточногерманские компании ощущается гораздо более остро, чем в случае с западногерманскими компаниями.

Отмечается, что премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг также поддержала смягчение санкционной политики.

Санкции в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины — ограничительные политические и экономические меры, введённые в отношении России и ряда российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, а также ответные действия России.

Страны Евросоюза испытали негативное влияние как от своих собственных санкций, так и от ответных действий России. По информации Комитета по экономическим отношениям с Восточной Европой, от торговли с Россией зависят около 300 000 рабочих мест в Германии.