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Главы общества инвалидов и «Русфонда» стали лауреатами госпремий

4 Декабря 2018 в 16:31
Главы общества инвалидов и «Русфонда» стали лауреатами госпремий

Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в сфере правозащитной и благотворительной деятельности за 2018 год. Как отмечает «Интерфакс», награду за достижения в сфере правозащитной деятельности получил председатель общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат Госдумы Михаил Терентьев.

Лауреатом премии в сфере благотворительной деятельности стал глава фонда помощи больным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» Лев Амбиндер.

Добавим, размер каждой премии составляет два с половиной миллиона рублей.

 

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