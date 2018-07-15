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Главы МВД Франции и Хорватии поспорили, чья команда станет чемпионом мира

15 Июля 2018 в 09:29
Главы МВД Франции и Хорватии поспорили, чья команда станет чемпионом мира

Министры внутренних дел Франции и Хорватии Жерар Колон и Давор Божинович поспорили, чья сборная станет чемпионом мира по футболу. Об этом сообщает телеканал CNews.

"На днях мы поспорили с хорватским главой МВД относительно результата матча. Теперь тот министр, сборная страны которого станет победителем чемпионата, должен будет угостить другого обедом в ресторане", - сообщил французский министр.

Колон уверен, что его сборная обыграет хорватов со счётом 2:0.

Финальный матч чемпионата мира по футболу - 2018 пройдёт в воскресенье, 15 июля на стадионе "Лужники".









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