Главы МВД Франции и Хорватии поспорили, чья команда станет чемпионом мира

Министры внутренних дел Франции и Хорватии Жерар Колон и Давор Божинович поспорили, чья сборная станет чемпионом мира по футболу. Об этом сообщает телеканал CNews.

"На днях мы поспорили с хорватским главой МВД относительно результата матча. Теперь тот министр, сборная страны которого станет победителем чемпионата, должен будет угостить другого обедом в ресторане", - сообщил французский министр.



Колон уверен, что его сборная обыграет хорватов со счётом 2:0.

Финальный матч чемпионата мира по футболу - 2018 пройдёт в воскресенье, 15 июля на стадионе "Лужники".