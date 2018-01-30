Главы МИД Италии и Украины проведут встречу в Киеве

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Министр иностранных дел Италии, действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анджелино Альфано в ходе рабочего визита на Украину проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.



Кроме того, министры обсудят совместный украинско-итальянский бизнес-форуме, сообщает RT.

В городе Краматорске Донецкой области Украины 18 января погиб наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

1 февраля Альфано переедет в Москву, где запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, отмечает ТАСС.