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Главы МИД Италии и Украины проведут встречу в Киеве

30 Января 2018 в 11:33
Главы МИД Италии и Украины проведут встречу в Киеве
Фото: artsakhpress.am

Министр иностранных дел Италии, действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анджелино Альфано в ходе рабочего визита на Украину проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Кроме того, министры обсудят совместный украинско-итальянский бизнес-форуме, сообщает RT.

В городе Краматорске Донецкой области Украины 18 января погиб наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

1 февраля Альфано переедет в Москву, где запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, отмечает ТАСС.

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