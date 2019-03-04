Главы генштабов России и США «конструктивно» поговорили в Вене

Руководители генеральных штабов Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд обсудили вопросы противоракетной обороны, а также взаимодействия в Сирии. Эти темы были затронуты в ходе встречи высокопоставленных военных в столице Австрии, передает RT .

Как отметили в российском оборонном ведомстве, Герасимов и Данфорд, в частности, подчеркнули важность продолжения взаимодействия в вопросах предотвращения инцидентов в сирийском небе.

Военачальники также обсудили вопросы противоракетной обороны, договоров о сокращении наступательных вооружений, а также ракет средней и меньшей дальности в контексте приостановки выполнения положений ДРСМД США и Россией (в качестве ответа на демарш Вашингтона).

Как сообщает РИА ФАН , что в Минобороны России назвали встречу в Вене «конструктивной».