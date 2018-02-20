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Главу Фонда по борьбе с коррупцией Романа Рубанова арестовали на 10 суток

20 Февраля 2018 в 23:54
Главу Фонда по борьбе с коррупцией Романа Рубанова арестовали на 10 суток

Симоновский суд Москвы признал главу Фонда по борьбе с коррупцией Романа Рубанова виновным в организации митинга без подачи уведомления 28 января и отправил его под административный арест, сообщил «Интерфаксу» юрист Иван Жданов.

Глава ФБК был задержан в ночь на вторник по прилету в аэропорт «Шереметьево» и доставлен ОВД «Даниловское».

Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году. Фонд объединяет все проекты Навального и занимается сбором средств на их работу, причём Навальный отказался от анонимных пожертвований.  

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