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Главу ФОМС Дагестана подозревают в крупном хищении

18 Августа 2018 в 13:17
Главу ФОМС Дагестана подозревают в крупном хищении

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по республике Дагестан подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в субботу, 18 августа, сообщили в СК РФ.

По данным следователей, Магомед Сулейманов вместе с сообщниками с 2010 по 2018 год присвоил 210 млн рублей.

«Используя поддельные документы, предоставляемые медицинскими учреждениями, они перечисляли денежные средства Фонда за якобы оказанные медицинские услуги», - сообщили в СК РФ.

Кроме того, преступники предоставили в стразовые компании и ФОМС ложные сведения о более 600 гражданах, о фактически умерших или выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы оказывалась медпомощь в учреждениях республики.

В настоящее время Сулейманов задержан, решается вопрос о его аресте. Также проводятся следственные действия для установления всех членов преступного сообщества.

 

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