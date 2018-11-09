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Главред «Медузы» уволился после секс-скандала

9 Ноября 2018 в 15:48
Главред «Медузы» уволился после секс-скандала

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков уходит со своей должности. Как сообщает само интернет-издание, отставка вызвана обвинениями, которые предъявила ему жена одного из сотрудников.

Колпаков неприлично повел себя в отношении одной из гостий вечеринки по случаю дня рождения «Медузы». Якобы он домогался женщины. После этого его отстранили на период расследования. На это время руководство редакцией взяла в свои руки гендиректор издания Галина Тимченко, отмечает Ura.ru. Причём 6 ноября было объявлено о решении оставить Колпакова главным редактором.

Исполнять обязанности главреда будет Татьяна Ершова, до этого она занимала должность управляющего редактора «Медузы». Сам Иван Колпаков не признал себя виновным в харассменте, однако заявил, что считает бессмысленным себя защищать.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире СНС высказал свою точку зрения на тему харассмента, который, по мнению народного избранника, не связан с насилием или причинением вреда женщине, однако может быть использован как инструмент давления на мужчину.

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