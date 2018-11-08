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Главой миротворческой миссии на Кипре назначили женщину

8 Ноября 2018 в 23:30
Главой миротворческой миссии на Кипре назначили женщину
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил генерал-майора Шерил Пирс из Австралии командующей Контингентом миротворческих сил ООН на Кипре, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Пирс сменит на этом посту генерал-майора Мохаммада Хумаюна Кабира из Бангладеш.

Шерил Пирс в 2016 году стала командующим Австралийской объединенной группой специальных сил в Афганистане, с 2013 по 2016 год она занимала должность начальника штаба австралийской армии.

Пирс имеет степень бакалавра по искусству Азии, степень магистра в области полицейской деятельности, разведки и борьбы с терроризмом и степень магистра гуманитарных наук.

Генерал-майор Пирс родилась в Южной Австралии, у нее две дочери.

Вооружённые силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) — контингент миротворческих сил ООН на Кипре, находящийся там с 1964 года для поддержания мира между греками-киприотами и турками-киприотами.

В 1974 году остров Кипр оказался разделён на турецкую и греческую части, когда греческая военная хунта попыталась присоединить остров к Греции, а Турция, под предлогом сохранения независимости острова, ввела свои войска в северную часть Кипра, населённую сейчас, после проведенного в 1974 году обмена населением, в основном турками, и в 1983 году было создано признанное лишь Турцией государство Турецкая Республика Северного Кипра. Контингент ООН с этого времени охраняет линию разделения сторон.

Осенью 2004 года Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан рекомендовал Совету Безопасности продлить мандат этих сил, но сократить на треть численность их военного компонента — с 1230 до 860, укрепив при этом политический и гражданский компоненты миссии.

Ранее НСН сообщала, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет договариваться с Кремлем по Крыму. «Он будет договариваться с российскими властями, Трамп может предложить наделить Крым статусом Северного Кипра», отметил он.

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