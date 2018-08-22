Главный налоговик КЧР стал фигурантом уголовного дела

Руководитель Управления ФНС России по Карачаево-Черкесской Республике Хазрет Ниров и замначальника отдела обеспечения процедур банкротства региональной ФНС стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Генпрокуратура РФ.

В результате бездействия налогового органа в дальнейшем с предприятий-банкротов списана задолженность по налоговым платежам, что повлекло причинение бюджетной системе Российской Федерации значительного материального ущерба на сумму более 2,2 млрд рублей, отмечено в сообщении.

По факту использования должностными лицами служебных полномочий вопреки интересам службы на основании постановления замгенпрокурора РФ Ивана Сыдорука Главным Следственным управлением СК РФ по СКФО в отношении руководителя Управления ФНС России по КЧР и замначальника отдела обеспечения процедур банкротства возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).





Хазрет Дантесович Ниров родился 14 мая 1977 г. в а. Хабез Ставропольского края.

В 1999 году получил диплом Карачаево-Черкесского государственного технологического института по специальности «менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 1999 году с работы в ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» (заместитель начальника Хабезского участка энергосбыта).

С 2003 по 2005 годы начальник контрольно-аналитического отдела Управления кадровой и организационной работы Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

С 27.09.2005 — в системе налоговых органов: с 27.09.2005 по 28.03.2006 г.– заместитель начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Карачаево-Черкесской Республике, с 28.03.2006 по 10.07.2007 г.— начальник отдела выездных проверок Межрайонной инспекции ФНС России №1 по Карачаево-Черкесской Республике, с 10.07.2007 по 2009 гг. — заместитель начальника вышеназванной инспекции, а с 2009 по 03.09.2010— начальник.

В соответствии с приказом ФНС России от 03.09.2010 №ММВ-10-4/651@ назначен заместителем руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике.

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 8.09.2015 №1367 л/с назначен руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике.