Главной причиной катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом стало незакрытие Украиной воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Украина не учла риски и не закрыла воздушное пространство для пролета гражданских судов в зоне вооруженного конфликта, говорится в техническом расследовании катастрофы, проведенном Советом по безопасности Нидерландов.По словам собеседника агентства, ради объективного результата расследования в нем должны участвовать не только члены Совместной следственной группы (Нидерланды, Австралия, Бельгия и Украина), но и страны, имеющие данные, которые помогут в расследовании, сообщает Утро.ру. Ранеев эфирерассказал, что причастность Украины к сбитому Boeing давно доказана.

«У нас сегодня только один вопрос. Ракета все время была на территории Украины, находилась в 223 полку, постоянно перемещалась вместе с ракетами. Мы обнародовали несколько раз данные о пусковых установках, которые были, показывали их перемещение, показали их старты и так далее. Уже доказано, что Боинг был сбит украинской ракетой. Зачем это отрицать? Они сами 24 мая 2018 года предоставили в ООН эти данные», — заявил сенатор.

По его словам, украинская сторона продолжит готовить «фейки» и отрицать свою причастность. Однако согласно всей предоставленной информации практически это сделать невозможно.



Напомним, Boeing рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур упал на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

