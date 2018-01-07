Главные организаторы протестов в Иране задержаны полицией

Полиция Ирана задержала главных организаторов протестных акций. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителя правоохранителей.

В полиции отметили, что участников акций протеста разделили на тех, у кого были законные требования и тех, кто организовывал беспорядки.

Также сообщается, что власти освободили большинство из ранее задержанных бунтовщиков. Под арестом остались только те участники протестов, которые нарушили закон, а также нанесли ущерб частной или государственной собственности, пишет Газета.ру

Ранее сообщилось, что экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был арестован в связи с заявлениями в поддержку протестующих.