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Главные организаторы протестов в Иране задержаны полицией

7 Января 2018 в 15:16
Главные организаторы протестов в Иране задержаны полицией

Полиция Ирана задержала главных организаторов протестных акций. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителя правоохранителей.

В полиции отметили, что участников акций протеста разделили на тех, у кого были законные требования и тех, кто организовывал беспорядки.

Также сообщается, что власти освободили большинство из ранее задержанных бунтовщиков. Под арестом остались только те участники протестов, которые нарушили закон, а также нанесли ущерб частной или государственной собственности, пишет Газета.ру

Ранее сообщилось, что экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был арестован в связи с заявлениями в поддержку протестующих.

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