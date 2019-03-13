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Главную икону храма Минобороны создадут на деньги Путина

13 Марта 2019 в 13:56
Главную икону храма Минобороны создадут на деньги Путина

Президент Владимир Путин направил личные средства на изготовление иконы главного храма Вооруженных Сил России. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он сообщил, что Путин уже передал деньги на создание иконы. На ней будет изображен образ Спаса Нерукотворного. Мастера пишут на доске, выполненной из лафета от пушки XVIII века, отмечает «Русская планета».

Храм планируется построить в парке «Патриот» в подмосковном городе Кубинка. При высоте в 95 метров его площадь составит 10,95 тысячи квадратных метров. Одновременно в здании смогут расположиться до шести тысяч человек, сообщает Ura.ru.

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