Воскресенье
28 января
USD 55.83
EUR 69.61
Горячие новости

«Главная угроза». Польша просит у США защиты от России

28 Января 2018 в 11:03
«Главная угроза». Польша просит у США защиты от России

Россия представляет для Польши реальную и наиболее опасную угрозу. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России», — сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о самой большой угрозе для Польши.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отмечал, что Варшава рассчитывает на помощь США в деле модернизации своей армии. На встрече с Моравецким в Давосе госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддержал стремление Варшавы избавиться от энергетической зависимости от Москвы и диверсифицировать источники поставки энергоносителей. Также в США встали на сторону Польши, которая активно противостоит строительству «Северного потока-2», пишут «Известия».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.