«Главная угроза». Польша просит у США защиты от России

Россия представляет для Польши реальную и наиболее опасную угрозу. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России», — сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о самой большой угрозе для Польши.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отмечал, что Варшава рассчитывает на помощь США в деле модернизации своей армии. На встрече с Моравецким в Давосе госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддержал стремление Варшавы избавиться от энергетической зависимости от Москвы и диверсифицировать источники поставки энергоносителей. Также в США встали на сторону Польши, которая активно противостоит строительству «Северного потока-2», пишут «Известия».