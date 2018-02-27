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Главная «Снежная королева» советского кино отмечает юбилей

27 Февраля 2018 в 01:06

80-летний юбилей отмечает известная актриса Наталья Климова.

Она родилась 27 февраля 1938 года. После одного года учёбы в строительном институте поступила в театральную студию при МХАТ. В 1963 году она окончила школу-студию МХАТ и получила главную роль в военной драме «Конец и начало». Самыми известными работами актрисы считаются роли Зои Монроз в фильме «Гиперболоид инженера Гарина» и Снежной королева в одноименном фильме.

Одновременно Наталья Климова работала в театре «Современник».

В середине 1970-х годов крестилась, а в 1981 году обвенчалась со своим мужем Владимиром Заманским, в браке с которым с 1962 года.

Из театра Наталья ушла. Несколько лет она провела в больницах, перенесла четыре операции, пытаясь вылечить тяжелую форму туберкулеза — болезнь лимфы крови.

С 1998 года Наталья Климова и Владимир Заманский живут в Муроме Владимирской области, где ведут скромный уединенный образ жизни православных людей.

  

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