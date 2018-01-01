Главная новогодняя ель горела на Сахалине из-за петард

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В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела главная праздничная ель. Об этом сообщили журналистам в мэрии города. Возможной причиной возгорания 25-метровой ели могло стать несоблюдение техники безопасности при запуске петард.

«По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь — несоблюдение техники безопасности при запуске петард», — говорится в сообщении мэрии, которое приводит RT.

В мэрии подчеркнули, что для выявления причин возгорания главной праздничной ели создана специальная комиссия.

На месте сгоревшей ели на площади Ленина будет установлена новая. Правда, конструкция будет искусственная. Высота ее после установки составит 12 метров, пишут «Известия».