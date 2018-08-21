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Главе УЕФА прочат перевыборы

21 Августа 2018 в 21:07
Главе УЕФА прочат перевыборы

Федерации футбола Словении, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Италии, Исландии и Фарерских островов выдвинули кандидатуру действующего президента Союза европейских футбольных ассоциаций Александера Чеферина на новые выборы главы УЕФА. 

Указанные организации направили в УЕФА официальное письмо в поддержку действующего главу, передает ТАСС.

Выборы президента УЕФА пройдут 7 февраля в Риме на конгрессе организации.

Александер Чеферин (родился 13 октября 1967 года в Любляне) — словенский юрист и спортивный функционер, седьмой президент УЕФА (с 14 сентября 2016 года). Владеет словенским, английским и итальянским языками. Женат, воспитывает троих детей.

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