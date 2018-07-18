Главе СЖР запретили въезд на Украину

СБУ на 3 года запретила главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны, передает «Интерфакс».

«СЖР в очередной раз отмечает грубое нарушение свободы слова, которое украинские власти прикрывают мнимой защитой интересов национальной безопасности», говорится в заявлении организации.

Владимир Геннадиевич Соловьёв (родился 14 ноября 1964 года в Ногинске) — российский тележурналист, политический обозреватель, телеведущий, телепродюсер. Председатель Союза журналистов России с 25 ноября 2017 года.

Союз журналистов России — творческое неполитическое общественное объединение для защиты интересов журналистов России. Заявленная численность СЖР — более 100 тысяч членов.