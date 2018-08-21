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Глава ЯНАО заявил Путину о готовности к строительству моста через Обь

21 Августа 2018 в 19:19
Глава ЯНАО заявил Путину о готовности к строительству моста через Обь

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым обсудил строительство Северного широтного хода, передает Ura.ru. По словам Артюхова, в настоящее время готово все для того, чтобы зимой начать строительство моста через Обь. По словам главы ЯНАО, мост будет совмещать железнодорожную и автомобильную часть. Он отметил, что железная дорога станет важной частью развития экономики региона. Автомобильная важна в социальном плане - на двух берегах Оби находятся два города.

Протяженность моста составит 350 километров, а с учетом строительства подходов к нему - 700 километров.

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